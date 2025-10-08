איבד את בתו בנובה, עבר לעוטף - והחל לנהל את אתר ההנצחה לקורבנות הטבח

בין כל השלטים הדוממים במתחם הנובה, מסתובב אב אחד שההנצחה היא משימת חייו. מאיר זהר איבד את בתו בר בטבח, עבר לעוטף והחל לנהל את אתר הזיכרון של המסיבה שהפכה לשדה קטל