החילוץ הדרמטי מהאוורסט - והביקורת: "אין למטיילים מספיק ניסיון"

מאות מטיילים נקלעו לסופת שלגים באוורסט, שרדו בקור בגובה של כמעט חמשת אלפים קילומטר, וחולצו במבצע שנמשך ימים ארוכים
