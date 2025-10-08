מהדורה
00:04:17

"הקפצנו את הרבש"צ": המתיחה בטיקטוק שמלחיצה הורים בישראל

טיקטוק, בינה מלאכותית וילדים הם שילוב בלתי מנוצח: את השיעור הזה למדו על בשרם הורי ישראל, שהפכו ליעד של מתיחה חדשה. בני הנוער שולחים תמונות מזויפות של זרים בסלון הבית ומתעדים את התגובה - שכוללת לעיתים גם קריאות שווא למשטרה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך