"הקפצנו את הרבש"צ": המתיחה בטיקטוק שמלחיצה הורים בישראל

טיקטוק, בינה מלאכותית וילדים הם שילוב בלתי מנוצח: את השיעור הזה למדו על בשרם הורי ישראל, שהפכו ליעד של מתיחה חדשה. בני הנוער שולחים תמונות מזויפות של זרים בסלון הבית ומתעדים את התגובה - שכוללת לעיתים גם קריאות שווא למשטרה