יש עסקה: הרגעים המתוחים עד להכרזה - והשאלות הפוליטיות שנותרו פתוחות

זה קרה בשתיים בלילה: ההכרזה המיוחלת כי נחתם השלב הראשון של העסקה. אחרי שיחות משא ומתן קדחתניות, מחלוקות ופרטים שנסגרו עד הרגע האחרון, הגיעו הצוותים להסכמות. הרגעים המתוחים עד ההכרזה, והשאלות שעוד נותרו פתוחות