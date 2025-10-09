מהדורה
יש עסקה: הרגעים המתוחים עד להכרזה - והשאלות הפוליטיות שנותרו פתוחות

זה קרה בשתיים בלילה: ההכרזה המיוחלת כי נחתם השלב הראשון של העסקה. אחרי שיחות משא ומתן קדחתניות, מחלוקות ופרטים שנסגרו עד הרגע האחרון, הגיעו הצוותים להסכמות. הרגעים המתוחים עד ההכרזה, והשאלות שעוד נותרו פתוחות
