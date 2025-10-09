זה הרגע שמשפחות החטופים חולמות עליו כבר שנתיים: אם הכול ילך כשורה, בימים הקרובים הן יזכו לחבק את יקיריהן ולהביא לקבורה את החללים. בכיכר החטופים נרשמה התרגשות, ציפייה, ותקווה של המשפחות שיכולות סוף סוף לנשום לרווחה.