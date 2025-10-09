מהדורה
00:04:00

"כבר תיכננו אסאדו": משפחות החטופים מרשות לעצמן סוף סוף לחייך

זה הרגע שמשפחות החטופים חולמות עליו כבר שנתיים: אם הכול ילך כשורה, בימים הקרובים הן יזכו לחבק את יקיריהן ולהביא לקבורה את החללים. בכיכר החטופים נרשמה התרגשות, ציפייה, ותקווה של המשפחות שיכולות סוף סוף לנשום לרווחה.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך