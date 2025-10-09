הדגלים הצהובים מונפים, מיטות האשפוז מוכנות: בישראל נערכים לקליטת החטופים

בבתי החולים מתכוננים לקליטת החטופים, לצד אנשי עוטף עזה, מנהלת החטופים וכלל הגורמים שיכולים לסייע להשיב אותם הביתה בשלום. אחרי העסקאות הקודמות הצוותים הרפואיים כבר ערוכים להעניק את הטיפול הטוב ביותר - אבל יודעים שהפעם החטופים שיחזרו הוחזקו זמן ארוך יותר בשבי.