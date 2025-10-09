מהדורה
00:10:02

ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי והמרגש בכיכר החטופים

כיכר החטופים הפכה מתחילת המלחמה לסמל. בכל שבוע היא הייתה מוקד לעצרות תמיכה, הפגנות, מעגלי שירה, תפילות - ובעיקר בית למשפחות שנלחמות על היקרים להן מכל. עכשיו, כשהעסקה יוצאת לדרך, כיכר החטופים התמלאה בחוגגים, ובדמעות של אושר ותקווה.
