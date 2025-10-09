מהדורה
ממסיבת עיתונאים בבית הלבן - לשמפניות בכיכר: ציר הזמנים בדרך לעסקה

אחרי שנתיים של שיחות משא ומתן, מגעים, דיווחים על פריצות דרך ומשברים, ושתי עסקאות: זה קרה. הרגע שבו כל החטופים יהיו בבית קרוב מתמיד. מהנאום שבו הציג הנשיא טראמפ את תוכניתו לסיום המלחמה ועד ההכרזה המרגשת: אוסף הרגעים הגדולים בדרך להסכם.
