"השנה - הסיכויים קלושים": האם טראמפ יזכה בפרס נובל לשלום?

החתימה על השלב הראשון בהסכם בין ישראל לחמאס הגיעה בתזמון שאולי הוא מקרי ואולי לא - יום לפני ההכרזה על הזוכה בפרס נובל לשלום. האם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יזכה בפרס שהוא מפנטז עליו?
