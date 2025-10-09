"זה עדיין לא נגמר": בעולם מברכים על הפסקת האש - ויש מי שמזהיר מההמשך

העולם כולו מדבר על ההסכם הדרמטי שהושג בין ישראל לחמאס, שמסמן את תחילת סופה של המלחמה בעזה. במרכז תשומת הלב: איך לא, הנשיא טראמפ. בעולם מברכים, אך גם מזהירים: ייתכן שמדובר בסך הכול בעוד הפוגה זמנית.