זוכרים ומזכירים: הלוחמים שיצאו לקרב להחזרת החטופים - ולא חזרו

כשסיום המלחמה נראה קרוב מתמיד, אנחנו לא שוכחים את מי שנפלו בקרב, את הלוחמים שעשו הכול למען ביטחון המדינה ולמען החזרת החטופים, ולא חזרו הביתה. במיוחד היום - אנחנו מוקירים אותם, וזוכרים.