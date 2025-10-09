מהדורה
זוכרים ומזכירים: הלוחמים שיצאו לקרב להחזרת החטופים - ולא חזרו

כשסיום המלחמה נראה קרוב מתמיד, אנחנו לא שוכחים את מי שנפלו בקרב, את הלוחמים שעשו הכול למען ביטחון המדינה ולמען החזרת החטופים, ולא חזרו הביתה. במיוחד היום - אנחנו מוקירים אותם, וזוכרים.
