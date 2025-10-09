אמא לביאה שהפכה לסמל: המאבק של עינב צנגאוקר - שמגיע לסיומו

כבר שנתיים עינב צנגאוקר נלחמת על הבן שלה מתן. מרגע חטיפתו בבוקר שבעה באוקטובר מניר עוז, היא ניצבת בחזית המאבק, עושה הכל כדי להחזיר אותו הביתה - וגם סופגת מתקפות מכוערות. בליל חתימת העסקה, בתמונות מרגשות מכיכר החטופים, היא יכלה סוף סוף להזיל דמעות של אושר, רגע לפני שהיא זוכה לחבק את מתן שוב.