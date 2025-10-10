מהדורה
00:04:21

המלחמה הארוכה בתולדות ישראל הסתיימה: הפסקת האש בעזה נכנסה לתוקף

היום ב-12:00 צה"ל השלים את הנסיגה אל הקו הצהוב, הפסקת האש נכנסה לתוקף - ושעון 72 השעות להשבת החטופים החל לתקתק
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך