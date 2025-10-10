מהדורה
00:03:09

קבלת השבת האחרונה בכיכר החטופים? החגיגות של המשפחות נמשכות - "אושר גדול"

אחרי שנתיים - משפחות החטופים הזילו סוף סוף דמעות של אושר: החגיגות בכיכר החטופים בתל אביב לא מפסיקות, וגם שורדי השבי מחכים לחבריהם
