העימות של בן גביר וויטקוף: "בארה"ב לא הייתם משחררים רוצחי תינוקות"

הממשלה לקחה את הזמן לאישור העסקה להשבת החטופים: רק בסביבות השעה 22:00 בלילה השרים התכנסו לישיבה עמוסת עימותים, אליה הצטרפו גם אורחים מארצות הברית - ויטקוף וקושנר
