על דף אחד בלבד: מה כתוב בהסכם שסיים את המלחמה?

ללא טקסים ואירועים תקשורתיים בשחרור החטופים, עם פיקוח אדוק של ארצות הברית והעולם הערבי – ההסכם שמסיים את המלחמה הארוכה בתולדות ישראל נפרס על גבי דף אחד בלבד
