מול כל השנאה: האיראנים שהפכו לתומכים הגדולים של ישראל

הם נולדו באיראן, נמלטו ממנה, עזבו את השיעה והאיסלאם. כל אחד מהם בנפרד עבר מסלול חיים יוצא דופן. היום, הם הפכו לתומכים גדולים של ישראל, ורואים איך הנרטיבים של השנאה עליהם גדלו באיראן חלחלו למערב