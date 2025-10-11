מהדורה
00:02:35

שש אחרי המלחמה: רבבות ישראלים יצאו לחופים ולפארקים

את אנחת הרווחה לקראת שחרור החטופים אפשר לראות היטב ברחובות, חופי הים והפארקים – הישראלים יצאו לטייל ולהנות ואפילו פגשו כריש
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך