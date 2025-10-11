מהדורה
סוף שבוע של תקווה: השבת האחרונה של משפחות החטופים לפני השחרור

את השבת הזו, לראשונה מאז שבעה באוקטובר, העבירו משפחות החטופים עם תקווה וציפייה – לבלות את ארוחת השישי הבאה עם יקיריהם
