טראמפ מגיע לביקור בזק לארץ - אילו כבישים ייחסמו ומתי?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגיע לביקור בישראל - בזמן שהחטופים החיים ישוחררו משבי חמאס בעזה. במשרד התחבורה נערכים לביקור של מנהיג העולם החופשי עם חסימות והיערכות לאבטחה.
