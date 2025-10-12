חזרה לשגרה ברצועת עזה? העזתים חוזרים לבתים - חמאס חוזר לרחובות

בצידו השני של גבול הרצועה מסתגלים למציאות חדשה-ישנה: חמאס ממשיך להטיל אימה ולהוציא להורג מתנגדים, העזתים מגלים את ממדי ההרס במלחמה - אבל גם מברכים על סיומה.