חזרה לשגרה ברצועת עזה? העזתים חוזרים לבתים - חמאס חוזר לרחובות

בצידו השני של גבול הרצועה מסתגלים למציאות חדשה-ישנה: חמאס ממשיך להטיל אימה ולהוציא להורג מתנגדים, העזתים מגלים את ממדי ההרס במלחמה - אבל גם מברכים על סיומה.
