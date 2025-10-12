מהדורה
00:03:11

מדינה שלמה מחכה להם: 20 חטופים חיים יחזרו מחר הביתה - אחרי שנתיים בעזה

אביתר דוד, גיא גלבוע דלאל, אלון אהל, אבינתן אור, רום ברסלבסקי, יוסף חיים אוחנה, גלי ברמן, זיו ברמן, מתן אנגרסט, איתן הורן, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, נמרוד כהן, איתן מור, שגב כלפון, מתן צנגאוקר, עמרי מירן, אריאל קוניו, דוד קוניו, בר קופרשטיין - מדינה שלמה מחכה לכם! עוד קצת והם בבית
