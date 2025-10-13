מהדורה
00:05:26

התאומים התאחדו אחרי שנתיים בנפרד, עמרי חזר לבנות: חטופי העוטף שבו הביתה

מתן צנגאוקר, עמרי מירן, איתן הורן, האחים אריאל ודוד קוניו, והתאומים גלי וזיו ברמן - נחטפו כולם מבתיהם בקיבוץ. משיחות הווידאו הראשונות מתוך עזה עם יקיריהם, דרך המפגש הראשון עם נציגי צה"ל - ועד לחיבוק הכי מרגש שיש עם המשפחות אחרי שנתיים של שבי
