מהדורה
00:02:49

לצד השמחה על השבת החטופים - במשפחות החללים חוששים שיינטשו מאחור

שמחת השבת החטופים מהולה בצער על החטופים שלא ישובו לחיק משפחותיהם. עד כה הועברו לישראל ארבעה חללים חטופים בלבד מתוך 28 - ובדיוק מהתסריט הזה חששו בישראל
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך