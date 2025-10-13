לצד השמחה על השבת החטופים - במשפחות החללים חוששים שיינטשו מאחור

נציגים מכל העולם: מי כן ישתתף בפסגת השלום בשארם א-שייח?

מצרים תארח את פסגת השלום בשארם, כשהאחראים על המוזמנים הם האמריקנים. צפויה נציגות הן של ראשי מדינות אירופה והן של מדינות ערב. גם ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הוזמן להשתתף בפסגה. הן ישראל והן חמאס לא הוזמנו בתחילה, אך ברגע האחרון הוחלט כי גם ראש הממשלה נתניהו יצטרף