גיבור של אמא: הלוחמים החטופים מתן אנגרסט ונמרוד כהן חזרו הביתה

לאורך המלחמה התרחיש שבו חמאס יסכים לשחרר חיילים מהשבי היה נשמע דמיוני - והיום זה קרה - עם השבתם של נמרוד כהן ומתן אנגרסט. כל אחד מהם נחטף מהטנק שבו לחם מול מאות מחבלים - ושניהם חזרו לחבק את הוריהם, שהיו ממובילי המאבק להשבת החטופים