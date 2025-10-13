חזרו לרקוד את החיים: אחרי שנתיים קשות של שבי - כל חטופי הנובה החיים שבו לישראל

אביתר דוד, יוסף חיים אוחנה, אבינתן אור, אלקנה בוחבוט, מקסים הרקין, איתן מור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, בר קופרשטיין, שגב כלפון ורום ברסלבסקי - נחטפו כולם ממסיבת הנובה. חלקם עבדו בה, השאר באו לחגוג את החיים - ועכשיו, אחרי שנתיים של גיהנום בעזה, הם חזרו סוף סוף הביתה. התמונות שאי אפשר להוריד מהם את העיניים