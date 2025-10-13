"שיא של אחדות בשנתיים האחרונות": היום הכי שמח בכיכר החטופים

כיכר החטופים שהייתה במשך שנתיים סמל לכאב וגעגוע, התמלאה השבוע סוף-סוף באור, בשירה ובדמעות של שמחה. אחרי אינספור לילות של דאגה, היא הפכה למקום הכי שמח בארץ. כתב כאן חדשות היה שם מהשעות הקטנות של הלילה עם מי שלא יכלו לחכות לרגעי השחרור, ועם ההמונים שהגיעו לאורך היום כדי לחבק, לתמוך ולשמוח יחד.