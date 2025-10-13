מהדורה
00:03:13

מבזק מהמזרח התיכון: העולם עצר נשימה מול שחרור החטופים מהשבי

תמונות החגיגות וההתרגשות בישראל הידהדו היום ברחבי העולם. התקשורת הבינלאומית עקבה מקרוב אחר רגעי האיחוד, ומנהיגים מהעולם התייצבו כולם כדי לברך על הרגעים ההיסטוריים
