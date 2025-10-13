מהדורה
פסגת השלום: טראמפ הגיע לכנס מנהיגי העולם ששואף לפתור את בעיות המזרח התיכון

אחרי ביקור הבזק בישראל, הנשיא טראמפ נחת בשארם א-שייח' שם מתקיימת 'פסגת השלום', לא פחות, ביוזמת הנשיא א-סיסי. למרות ההזמנה, ראש הממשלה נתניהו לבסוף לא הגיע, אך יותר מ-20 מנהיגים אירופים וממדינות מוסלמיות דווקא כן
