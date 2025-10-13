שנתיים אחרי שנקרעו זה מזרועות זו - נועה ארגמני ואבינתן אור שוב יחד

את התיעוד של אבינתן אור מופרד מבת זוגו נועה ארגמני ומובל לרצועת עזה אף אחד לא יכול לשכוח. זה גם היה התיעוד האחרון של אבינתן שראינו - עד היום עם שחרורו מהשבי. כתב כאן חדשות ליווה בשנה וחצי האחרונות את אימו של אבינתן, דיצה, שהייתה קול שונה בקרב המשפחות, מהחודשים הראשונים למאבק - ועד ההכנות לקראת המפגש המרגש עם בנה.