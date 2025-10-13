מהדורה
00:01:23

המאבק של עינב צנגאוקר: מההפגנות ועד לחיבוק המרגש עם מתן

בעל כורחה הפכה עינב צנגאוקר, אימו של מתן, למובילת המאבק להשבת החטופים. היא לא עשתה חשבון לאף אחד, זעקה את האמת שלה כאימא לביאה שלא תפקיר את בנה בשבי.
