אחרי שנתיים: החטופים החללים גיא, יוסי, סרן דניאל וביפין הושבו לישראל מעזה

גיא אילוז וביפין ג'ושי נרצחו בשבי חמאס, יוסי שרעבי נהרג מתקיפת צה"ל ברצועה וסרן דניאל פרץ נפל בקרב ב-7 באוקטובר. בתום השבת החטופים החיים הושבו ארבעת החללים לישראל, וארבע משפחות שלא זכו לחבק אותם, זכו למעט מזור. סיפוריהם והמאבק העיקש להשיב אותם הביתה
