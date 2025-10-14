מהדורה

סוף סוף בבית: היום הראשון של החטופים כאנשים חופשיים

יום ראשון בבית: אחרי 738 ימים בשבי, 20 החטופים ששוחררו בילו לילה ראשון בישראל בחיק משפחותיהם, ולאט לאט החלו להתרגל ולשתף בחוויות הקשות שעברו במשך יותר משנתיים
