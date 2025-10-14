מהדורה

שורד השבי יאיר הורן לאחר שחרור אחיו איתן: "רק עכשיו אני חופשי"

יממה לאחר חזרת יקיריהם משנתיים בשבי חמאס, משפחותיהם של שורדי השבי שאושפזו בבית החולים איכילוב הודו לעם ישראל ולכל מי שסייע להחזירם הביתה
