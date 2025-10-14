מהדורה

שנתיים אחרי שנקרעו זה מזרועות זו - נועה ארגמני ואבינתן אור שוב יחד

התמונה של אבינתן אור ונועה ארגמני ריגשה רבים בכל רחבי העולם: הזוג שהופרד כשנחטף באכזריות ממסיבת הנובה לא נפגש במשך שנתיים. נועה חולצה אחרי שמונה חודשים במבצע ארנון, ואבינתן חזר אתמול אליה ואל משפחתו. זה סיפורו של הזוג ששרד את חמאס
