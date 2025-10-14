מהדורה

"אלקנה הורעב - ואז הואבס באוכל לפני השחרור": הצהרת משפחות שורדי השבי

יממה לאחר חזרת יקיריהם משנתיים בשבי חמאס, משפחותיהם של שורדי השבי שאושפזו בבית החולים שיבא הודו לעם ישראל ולכל מי שסייע להחזירם הביתה
