בין החדרים של השבים בבית החולים ובין המשפחות שזכו לחבק אותם - מתהלכים במסדרונות לוחמים שנפצעו במלחמה, ומאושפזים דלת ליד. עבורם ועבור המשפחות שלהם - אחת המטרות שלשמן יצאו לקרב הושגה, וכעת צריך להשתקם ולחזור לחיים