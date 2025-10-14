מהדורה

האיום הוסר? הדיון באירופה על הדחת ישראל מהאירוויזיון נדחה

תפנית חיובית לקראת האירוויזיון: אחרי האיומים על הצבעת חירום להדחת ישראל מהתחרות, באיגוד השידור האירופי החליטו לדחות אותה בחודש - "לאור ההתפתחויות האחרונות"
