מהדורה

התחזית 14.10.25: התקררות קלה, בהמשך עלייה קלה בטמפרטורות

ביום רביעי תחול התקררות קלה, לאחר מכן תהיה עלייה איטית בטמפרטורות. התחזית, מתוך מהדורת כאן חדשות 14.10.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך