מהדורה
00:02:23

המתווכות מפעילות לחץ על חמאס לעמוד בהסכם

למרות הפרת ההסכם מצד חמאס, והעיכוב בהשבת כל החללים החטופים – ישראל אפשרה למשאיות הסיוע להיכנס לרצועת עזה. בינתיים, הועבר מסר חריף למתווכות שלפיו ישראל רואה בחומרה את ההפרה
בחירת העורכת

