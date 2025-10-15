המתווכות מפעילות לחץ על חמאס לעמוד בהסכם

למרות הפרת ההסכם מצד חמאס, והעיכוב בהשבת כל החללים החטופים – ישראל אפשרה למשאיות הסיוע להיכנס לרצועת עזה. בינתיים, הועבר מסר חריף למתווכות שלפיו ישראל רואה בחומרה את ההפרה