העדויות הקשות של החטופים ששוחררו

העדויות הקשות על מה שעברו עשרים שורדי השבי במנהרות חמאס במשך שבע מאות שלושים ושמונה ימים ממשיכות להיחשף. מעינויים, בידוד מוחלט, וניסיונות בריחה שכשלו
