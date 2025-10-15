הסוף העצוב של תמיר נמרודי, החייל שהתנדב לסגור שבת - ונחטף לעזה

החטוף החלל סמל ראשון תמיר נמרודי הושב לישראל. אף שעודכנו לפני כחצי שנה על החשש הכבד לחייו, במשפחת נמרודי נאחזו בתקווה עד הרגע האחרון. כעת הם נותרו עם לא מעט שאלות על גורלו של תמיר ואיך נהרג בשבי