מהדורה

האיחוד המרגש של אריאל ושרון קוניו

רגע לפני שהופרדו בשבעה באוקטובר, אמר אריאל קוניו לארבל יהוד - "נגמרו לנו החיים". מאז, שרד כל אחד מבני הזוג את זוועות השבי. ארבל לא הפסיקה להיאבק למען אהובה גם לאחר שחרורה - עד לתמונת הניצחון של האיחוד המרגש, והתקווה לחיים חדשים
