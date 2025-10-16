מהדורה
00:04:32

חזרו הביתה: מוחמד נפל כשהגן על מוצב פגה, ענבר האישה האחרונה שנותרה בשבי

עוד שני חטופים חללים הושבו הלילה לישראל משבי חמאס. ענבר היימן היא האישה האחַרונה שנותרה בשבי, אומנית גרפיטי שנחטפה ממסיבת הנובה. מוחמד אל-אטרש נפל בקרב במוצב פגה – אשתו ושלושה עשר ילדיו קיבלו הלילה סוף סוף ודאות
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך