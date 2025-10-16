שורד השבי מתן אנגרסט ספד למפקדו שנפל ב-7 באוקטובר, נחטף והושב השבוע מהשבי

גם שנתיים מייסרות בַּשֶ֫בי לא שברו את אחְוות הלוחַמים של מתן אַנגרסט, שהתעקש להגיע לַהלוויה וּלְהיפרד מֶהַמֶפקד שלו, סרן דניאל פרץ, שנלחם לצידו עד שנפל ונחטף. שני שריונרים חזרו השבוע מהשבי – מתן אנגרסט ונמרוד כהן. אבל המעגל שלהם עדיין לא נסגר, לא כל עוד איתי חן, עומר נאוטרה ועוז דניאל, אחיהם לנשק שנחטפו, לא ישובו לקבורה בישראל