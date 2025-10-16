מהדורה
00:02:37

הפגנות הענק ממשיכות - כאוס בברצלונה אחרי משחק כדורסל מול קבוצה ישראלית

המפגינים הפרו-פלסטינים לא מסתפקים בהפסקת האש בעזה – ואירופה ממשיכה לבעור. כאוס ברחובות ברצלונה אחרי משחק מול שחקני הפועל ירושלים – ובוולנסיה, מאות הפגינו מול שחקני הפועל תל אביב
