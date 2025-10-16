שירלי נרצחה ע"י עבריין מין שעבד איתה - ושוחרר רק לאחרונה ממאסר

הרצח הזה עבר כמעט מתחת לרדאר - שירלי יהודה, אם לשלושה מתל אביב נרצחה באכזריות מול מקום עבודתה, על פי החשד בידי אחד העובדים איתה, פדופיל ששוחרר לאחרונה ממאסר