שירלי נרצחה ע"י עבריין מין שעבד איתה - ושוחרר רק לאחרונה ממאסר

הרצח הזה עבר כמעט מתחת לרדאר - שירלי יהודה, אם לשלושה מתל אביב נרצחה באכזריות מול מקום עבודתה, על פי החשד בידי אחד העובדים איתה, פדופיל ששוחרר לאחרונה ממאסר
