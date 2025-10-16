מוות כואב ומיותר: אב לילדה נורה למוות בטעות מירי פלילי

הפשיעה המשתוללת עלתה פעם נוספת בחייהם של חפים מפשע. סרגיי מתתוב מחדרה היה בדרך לעבודתו כשנקלע לאש העבריינים בכֿביש ארבע ארבע שלוש. הוא יצא מרכֿבו עם נשקו האישי – ונהרג מפגיעת הירי התועה