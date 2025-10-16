מהדורה
00:05:00

כך הצליחו אלון אהל וגיא גלבוע דלאל להעביר מכתב למשפחותיהם - מתוך השבי

כשהבנים שלהן תלויים בין חיים למוות בשבי חמאס, שתי משפחות חטופים קיבלו מכתבים שתפסו אותן בתדהמה. הדס גרינברג חושפת את מאחורי הקלעים שנשמרו עד כה בחשאי – איך אלון אהל וגיא גלבוע דלאל הצליחו להעביר בעודם בשבי, מכתב למשפחות שלהם בישראל
