חזרה קשה מהחגים: חזיר בר פלש לחצר בית ספר בגליל - והחל להתנגח בתלמידים

"החזרה ללימודים אחרי החגים לא קלה לרבים מתלמידי ישראל, אבל תלמידי בית הספר התיכון במשגב התמודדו עם אתגר מיוחד, כשגילו שני חזירי בר שהתמקמו בחצר בית הספר במהלך החופשה "
